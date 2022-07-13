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На Донеччині ЗСУ успішно відбили ворожий штурм біля Долини, – ГШ

13/07/2022 09:14

У Донецькій області Збройні сили Україні успішно відбили ворожий штурм на Слов’янському напрямку.

Про це вранці в середу, 13 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили.

Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ”, – йдеться в повідомленні.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли із ствольної артилерії та мінометів в районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька і Шумів.

Завдав ракетно-авіаційних ударів по Торецьку та Райському та авіаударів неподалік Берестового. Вів повітряну розвідку з БпЛА типу “Орлан-10” та задіював диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках для сковування наших військ ворог вів артилерійські обстріли в районах Авдіївки (Коксохімічний завод), Веселого, Мар’їнки, Новомихайлівки, Павлівки, Причистівки, Залізничного, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки та Камʼянського.

Росіяни завдали авіаційних ударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

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