ЗСУ рознесли склад боєприпасів у Чорнобаївці та вдарили по скупченню росіян у Чкаловому

Українські підрозділи зі складу Сил оборони вдарили скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці, що в Херсонській області.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування “Південь” у середу, 13 липня.
“Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, дДвічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь.
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