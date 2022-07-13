Завдяки звільненню Зміїного український бізнес заощаджує пів мільйона доларів щодня, – АМПУ

Завдяки звільненню острова Зміїний та деблокаді гирла Бистре бізнес заощаджує щонайменше півмільйона доларів на добу.
Про це повідомляють у Адміністрації морських портів України у вівторок, 12 липня.
“Додаткове вікно можливості дозволить пришвидшити темпи проведення суден-зерновозів до Дунайських портів. Паралельно ми працюємо з Румунськими колегами, аби логістичні процеси були максимально швидкими та ефективними”, – зазначив голова АМПУ Олексій Востріков.
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