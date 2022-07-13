У Києві СБУ ліквідувала Києві “типографію”, де підробляли довідки про непридатність до військової служби

Фото: пресцентр СБУ

У Києві правоохоронці ліквідували підпільну типографію, де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

Про це вранці в середу, 13 липня, інформує пресцентр СБУ.

Фальшиві документи продавали в інтернеті за 800-2000 доларів.

За даними СБУ, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех пов’язаної з ними комерційної структури.

Там штампували підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби. Пакет фальшивих документів зловмисники оцінювали у сумі від 800 до 2 тис. доларів – залежно від термінів їх оформлення.

“Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої послуги. Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли замовникам через сервіси поштового зв’язку”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій.

За матеріалами СБУ обом організаторам схеми повідомлено про підозру. Встановлюють інших причетних до схеми осіб.

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