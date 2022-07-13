У Києві СБУ ліквідувала Києві “типографію”, де підробляли довідки про непридатність до військової служби

У Києві правоохоронці ліквідували підпільну типографію, де підробляли довідки про непридатність до військової служби.
Про це вранці в середу, 13 липня, інформує пресцентр СБУ.
Фальшиві документи продавали в інтернеті за 800-2000 доларів.
За даними СБУ, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех пов’язаної з ними комерційної структури.
Там штампували підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби. Пакет фальшивих документів зловмисники оцінювали у сумі від 800 до 2 тис. доларів – залежно від термінів їх оформлення.
“Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої послуги. Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли замовникам через сервіси поштового зв’язку”, – йдеться в повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій.
За матеріалами СБУ обом організаторам схеми повідомлено про підозру. Встановлюють інших причетних до схеми осіб.
Читайте також:
ДБР повідомило про підозру російському власнику Львівського автобусного заводу Чуркіну
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!