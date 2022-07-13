У Горлівці – “прильоти” по б/к окупантів. ВІДЕО

Фото з ФБ-сторінки "Це Донецьк. Типове українське місто"

У мережі показали відео з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області – по місцях скупчення ворожого боєкомплекту фіксуються “прильоти”.

Матеріали поширили надвечір у середу, 13 липня, на ФБ-сторінці “Це Донецьк. Типове українське місто”.

“На відео моменти прильотів по БК. Просто подивіться як точно та філігранно”, – йдеться в описі до одного з відео.

Місцеві мешканці повідомляють, що снаряди падають в мікрорайоні Короленко. Це – Центрально-Міський район тимчасово окупованого міста.

У ТГ-каналах повідомляють, що йдеться про влучання по складах з боєкомплектом.

“Окупована Горлівка. Точкові прильоти по ще одному складу БК. Можна чути чіткі розриви вторинної детонації”, – йдеться в одному з повідомлень.

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