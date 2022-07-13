Розтрата ₴426 млн: ексголові АРМА повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень.
Про це в середу, 13 липня, інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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