Російський удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла

Фото: пресслужба ДСНС

Російські військові ракетною атакою на місто Часів Яр Донецької області вбили щонайменше 46 людей.

Про це вранці в середу, 13 липня, інформує пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

“Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часовому Яру вилучено тіло ще однієї загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла 46 загиблих, із них одна дитина (хлопчик близько 9 років). Врятували з-під завалів дев’ятьох”, – ідеться в повідомленні.

Проведене розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають.

Від ДСНС залучені 56 працівників, вісім одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі. У роботі також автогрейдер від місцевих органів влади. На місці чергує один автомобіль швидкої медичної допомоги.

Як інформувала “Новинарня“, російські нелюди завдали ракетного удару по житлових будинках у місті Часів Яр на Донеччині в ніч із 9-го на 10 липня. В одній із п’ятиповерхівок повністю зруйновано два під’їзди.

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