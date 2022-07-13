Із РФ уже пішли вшестеро більше компаній, ніж із ПАР за 20 років апартеїду, – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

За 140 днів варварської агресії РФ проти України з російського ринку вийшли майже в шість разів більше іноземних компаній, аніж за 20 років апартеїду в ПАР.

Про це заявив на онлайн-брифінгу в середу, 13 липня, голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що за інформацією експертів Київської школи економіки, станом на початок цього тижня 1 157 компаній залишили російський ринок, 469 заявили про припинення інвестицій.

“Для порівняння: під час апартеїду в Південній Африці за понад 20 років з південноафриканського ринку вийшло лише близько 200 компаній. За 140 днів варварської агресії з Росії вийшло вже майже в шість разів більше”, – сказав Кулеба.

Міністр додав, що робота в Росії сьогодні пов’язана з репутаційними ризиками, які конвертуються у фінансові втрати, і вкотре закликав міжнародні компанії, які там залишаються, піти з російського ринку.

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