ISW назвав напрямки, на яких росіяни провалили наступи і штурми

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали безуспішними наступи росіян на північ від Слов’янська, на схід від Сіверська і невдалими штурми на північ від Харкова.
Про це інформує сайт ISW у зведенні за 12 липня.
Російські війська залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні.
Окупанти продовжують перегрупування, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 11 липня повідомив, що Іран найближчим часом надасть Росії “до кількох сотень БПЛА” і навчатиме російських військових користуватися ними.
Ключові висновки аналітиків ISW:
Крім аналізу війни в Україні, ISW подає мапи ведення бойових дій.
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