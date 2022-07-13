Десантники ліквідували групу окупантів, яка заблукала на українській землі. ФОТО

Фото: пресцентр КДШВ ЗСУ

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували групу окупантів, які заблукали на полі бою та вийшли на наші підрозділи.

Про це у середу, 13 липня, повідомили в пресслужбі Командування ДШВ ЗСУ.

“Пригоди колаборанта діда Іванова – сучасного “сусаніна”, який правильно завів свою групу з так званої “лнр” на “демілітаризацію”… Імпровізуючи напівміфічного “сусаніна”, він разом з іншими терористами правильно знайшов свій кінець та повну “демілітаризацію”. Колаборанти не втонули у болоті, а були знищені захисниками України – воїнами Десантно-штурмових військ на одному з напрямків. Ось і щасливий кінець захоплюючих пригод діда Іванова”, – йдеться в повідомленні.

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