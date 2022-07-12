У Петровському районі Донецька – детонація БК. ВІДЕО

Фото - Типовий Донецьк

“Донецьк. Петровський район. Мінус БК на території заводу ДЗТО. Дуже смачно”, – пише телеграм-канал “Луганщина оперативна”.

Відео поширюють у соцмережах у вівторок, 12 липня.

У Петровському районі тимчасово окупованого Донецька детонує ворожий боєкомплект. займання відбулося на території Донецького заводу транспортного обладнання.

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