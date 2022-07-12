​У Києві затримали екснардепа: за $10 тис. обіцяв “вплинути” на суддів

У Києві затримали колишнього народного депутата України у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями

Про це повідомила пресслужба офісу генпрокурора у вівторок, 12 липня.

За даними слідства, екснардеп ІІІ скликання вимагав від представника підприємства 10 тис. доларів США. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів Києва та апеляційної інстанції.

У ході контролю за вчиненням злочину його затримали правоохоронці під час одержання частини неправомірної вигоди – 92 500 грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодекса).

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