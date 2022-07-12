Окупанти призначили кримінального авторитета “мером” захопленого Вовчанська

У захопленому Вовчанську загарбники призначили “мером” кримінального авторитета Дмитра Чигринова, який перебуває в розшуку за викрадення людини, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

Про це у вівторок, 12 липня, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його інформацією, наприкінці жовтня минулого року у місті Вовчанськ двоє осіб, ім’я одного з яких Чигринов Дмитро Сергійович, вчинили тяжкі злочини: викрадення та позбавлення волі, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вимагання стосовно двох громадян. Слідчі до кінця року кожному з фігурантів повідомили про підозру, судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. В середині лютого судом було продовжено запобіжний захід для Чигринова, але вже з правом внесення застави 545 820 грн. Наступного дня, 18 лютого, той вніс необхідну суму застави та вийшов з-під варти.

“Навесні стає відомо, що Чигринова (кримінальне прізвисько – «Чиж») оголошено «мером» окупованого Вовчанська. Мабуть це був найкращий кандидат серед тих, хто у Вовчанську підтримує окупантів”, – зазначив Болвінов.

Він додав, що у травні гроші, що були внесені підозрюваним як застава, направили на користь Збройних сил України.

“Так злодій і колаборант профінансував прискорення власного покарання або смерті. Звичайно, якщо до того його не стратять самі окупанти. Щось мені підказує, що найбільш безпечним місцем для Чигринова був саме слідчий ізолятор”, – зауважив Болвінов.

Як повідомлялося, законного міського голову Вовчанська, який перебуває в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення, Анатолія Степанця, ймовірно, викрадали. На інформаційних ресурсах окупантів було поширене відео з ним: посадовця змушували сказати «слава росії». Згодом стало відомо, що його відпустили, але в нього є проблеми зі здоров’ям.

Однак 3 червня Степанець, за даними прокуратури області, у захопленому м. Куп’янську брав участь у засіданні колаборантів, де створили «тимчасову цивільну адміністрацію Харківської області», тобто тих територій, які російські загарбники зайняли в результаті повномасштабного вторгнення. Правоохоронці повідомили, що Степанцю заочно оголошено підозру в держзраді.

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