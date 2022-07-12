Окупантів насильно везуть на фронт, але вони пробують тікати: ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

В телефонній розмові, перехопленій воєнною розвідкою, дружина окупанта розповідає, як загарбників насильно везуть на фронт, а вони починають тікати.

Про це повідомляє у вівторок, 12 травня, Головне управління розвідки Міноборони України.

Дружина говорить, що підрозділ чоловіка можуть вивести із зони бойових дій на відпочинок.

Рашист відповідає, що в цьому випадку не повернеться.

“Если сейчас в тыл доберусь, то никуда нах*й не поеду обратно”, – говорить він у розмові та додає, що у них таких дуже багато.

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