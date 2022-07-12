МО Британії показало кадри з тренувань українських військових. ВІДЕО

Скріншот із відео

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Тренування прходили у Бовінгтон Кемп, військовій базі британської армії в Дорсеті.

“Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля”, – зазначається в повідомленні.

Українські військові проходять навчання у Великій Британії – міністерство оборони цієї країни показало частину тренувань на відео.

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