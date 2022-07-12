МО Британії показало кадри з тренувань українських військових. ВІДЕО

Українські військові проходять навчання у Великій Британії – міністерство оборони цієї країни показало частину тренувань на відео.
“Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля”, – зазначається в повідомленні.
Так, військові навчалися керувати бронетехнікою:
Тренування прходили у Бовінгтон Кемп, військовій базі британської армії в Дорсеті.
🎬 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.
The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J6N9xlNCI8
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2022
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