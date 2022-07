МО Британії показало кадри з тренувань українських військових. ВІДЕО

“Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля”, – зазначається в повідомленні.

Так, військові навчалися керувати бронетехнікою:

Тренування прходили у Бовінгтон Кемп, військовій базі британської армії в Дорсеті.

🎬 Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.

The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.

