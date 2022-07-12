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Бахмутський напрямок: ЗСУ кинжальним вогнем розбили росіян при спробі наступу

12/07/2022 19:52

При спробі ворожого наступу на Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони кинжальним вогнем завдали росіянам втрат та змусили їх відійти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 12 липня.

“При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов”, – йдеться в повідомленні. 

Також на Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій наших військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.

Довідково:
У військовому ремеслі кинжальний вогонь – вогонь з різних видів зброї з близької відстані, заздалегідь підготовлений і відкривається раптово із замаскованих оборонних позицій по противнику, який наступає. Для автоматів та кулеметів дистанція складає 300-400 метрів. 

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