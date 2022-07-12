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Кількість загиблих у Часовому Яру зросла до 34 людей

12/07/2022 11:12

Станом на ранок 12 липня з-під завалів п’ятиповерхового будинку у місті Часів Яр дістали 34 загиблих та 9 поранених.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Вже 34 загиблих та 9 поранених дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр. Серед загиблих – одна дитина”.

За словами голови ОВА, станом на 6:30 ранку 12 липня працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн. Рятувальна операція триває.

Кириленко також додав, що 11 липня одна людина загинула у Мар’їнці. Крім того, ще двоє цивільних в області дістали поранення.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинуло щонайменше 602 цивільних та ще щонайменше 1 552 отримали поранення.  

Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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