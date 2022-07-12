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Іспанія хоче передати Україні 10 танків Leopard і 20 БТР, – ЗМІ

12/07/2022 17:51

Іспанія відкрита до переговорів про передачу Україні десяти бойових танків Leopard 2А4 і близько двадцяти бронетранспортерів M113, що знаходяться на озброєнні армії, для захисту від вторгнення Росії на її територію.

Про це у вівторок, 12 липня, повідомляє видання Infodefensa.

За даними джерел видання, представники оборонного відомства в даний час вивчають можливість передачі цих систем українській стороні у відповідь на неодноразове прохання Києва про надання додаткової військової допомоги для стримування російських військ.

“Це рішення стане поворотним моментом щодо виду допомоги, яку уряд був готовий надати Володимиру Зеленському, оскільки досі це обмежувалося в основному оборонними матеріалами, аж до того, що наказав повернути 30 військових вантажівок з 200 тоннами боєприпасів в липні минулого року з порту Гдиня до українського кордону”, – повідомляє видання.

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