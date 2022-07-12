Дерусифікація українського інтернету: зросійщені доменні зони мають зникнути ℗

В червні 2022 року український реєстратор доменів Cityhost запустив ініціативу з дерусифікації українських доменів, яка покликана збільшити кількість сайтів в доменних зонах з правильною транслітерацією. Компанія закликала всіх власників веб-сайтів переходити на українізовані доменні зони. За умови, якщо всі вони долучаться до реалізації цієї ініціативи русифіковані адреси доменів зникнуть з широкого вжитку вже найближчим часом.

Наразі український інтернет-простір складається з мільйонів сайтів. Кожен з них можна ідентифікувати завдяки власному домену. Окрім національної доменної зони (UA) існують регіональні, які використовуються для обласних центрів та окремих міст. Міцні соціальні, економічні та культурні зв’язки деяких східних та південних регіонів України з росією призвели до того, що на момент створення регіональних доменів замість українських назв були використані русифіковані: kiev.ua, nikolaev.ua, khakrov.ua, odessa.ua тощо. На жаль, кількість зросійщених доменів є значно більшою, ніж українізованих.

Зросійщені та українізовані доменні назви, які найчастіше можна зустріти на теренах українського інтернету

Русифікований домен Українізований домен kiev.ua kyiv.ua rovno.ua rivne.ua nikolaev.ua mk.ua khakrov.ua kharkiv.ua odessa.ua odesa.ua chernigov.ua chernihiv.ua chernovtsy.ua chernivtsi.ua cherkassy.ua cherkasy.ua

Позитивна динаміка наразі спостерігається з київським доменом. За результатами інформаційної кампанії KyivnotKiev, впровадженої Міністерством закордонних справ України чотири роки тому, кількість доменів в доменній зоні з правильною транслітерацією значно зросла. При цьому русифікованих доменів поменшало. Проте цього замало. Переважна більшість доменів все ще потребує дерусифікації. Про це свідчить офіційна статистика. Наразі в домені kiev.ua зареєстровано 37455 адрес, в той час, як в kyiv.ua – лише 1684. В інших регіонах спостерігається схожа ситуація. Це зумовлено тим, що багато хто з власників сайтів нехтують цим питанням.

Наприкінці червня 2022 року реєстратор доменних імен Cityhost.ua запустила ініціативу, направлену на дерусифікацію українських доменів. Її головна задача – мотивувати власників сайтів відмовитися від зросійщених назв доменів і перейти на українізовані.

З кінця червня компані не реєструє домени в русифікованих зонах. Для того, щоб змотивувати власників сайтів переходити на українізовані зони запровадили знижки. Вартість реєстрації доменного ім’я в українізованих хонах складає всього 99 гривень.

30 червня 2022 року Олег Рівтін, директор з маркетингу Cityhost.ua опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці допис із закликом до вітчизняних та світових реєстраторів доменів приєднатися до ініціативи.

Перенести сайт в обрану доменну зону зовсім нескладно, враховуючи те, що зросійщені і українізовані домени є дзеркальними. Це означає, що власник сайту з доменним ім’ям kiev.ua може с легкістю зареєструвати дзеркальний домен kyiv.ua. Для цього потрібно звернутися до свого реєстратора і придбати дзеркальний домен. Після цього необхідно виконати наступну послідовність дій:

Зареєструвати українізований домен у реєстратора Це дуже швидка процедура, яка проводиться в онлайн-режимі за пару хвилин. Потрібно лише перевірити коректність доменної назви, внести відомості стосовно власника та оплатити. Внести зміни в конфігураційні файли та інші складові його коду. Звертаємо вашу увагу на те, що в деяких випадках домен прописується в програмному коді. Потрібно знайти всі його частки та замінити стару доменну назву на нову. Прописати новий українізований домен в якості псевдоніму поточного. Після цього один і той самий сайт буде відкриватися відразу за кількома адресами. Це дозволяє зберегти трафік. Перенаправити старий домен на новий, здійснивши 301 редирект. Завдяки цьому збережуться позиції сайту в пошукових сервісах. Створити новий e-mail. Якщо поштова скринька була прив’язана до старого домену, після редиректу вона перестане працювати. Створити нову електронну адресу можна в панелі керування хостингом/доменом.

Наразі дерусифікація українських доменів – одне із найактуальніших питань. Українське суспільство має якомога швидше відмовитися від усього того, що прямо чи опосередковано пов’язано з країною-агресором, яка руйнує наші будинки та вбиває наших людей. Цей незначний на перший погляд крок допоможе зміцнити позицію України в рамках світової спільноти. Під час повномасштабної війни ми просто не можемо залишатися осторонь. Кожен з нас має зробити усе можливе, аби знищити російський слід, причому як в реальному житті, так і в мережі.

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