ЗСУ атакували пункт управління росіян у Таврійську, втрати уточнюються

Підрозділи Сил оборони України атакували пункт управління російських окупаційних військ у Таврійську на Херсонщині, втрати уточнюються.
Про це йдеться у вечірньому зведенні оперативного командування “Південь” у понеділок, 11 липня.
Зазначається, що на Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.
На світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру обласного центру. П’ять ракет, випущено імовірно з зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих нема.
“У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удар по ймовірному району стартових позицій ЗРК “С-300” в районі Олешківських Пісків. А серед ночі влучно атаковано пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 138 – 11.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!