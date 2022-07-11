ЗСУ атакували пункт управління росіян у Таврійську, втрати уточнюються

Підрозділи Сил оборони України атакували пункт управління російських окупаційних військ у Таврійську на Херсонщині, втрати уточнюються.

Про це йдеться у вечірньому зведенні оперативного командування “Південь” у понеділок, 11 липня.

Зазначається, що на Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає.

На світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру обласного центру. П’ять ракет, випущено імовірно з зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих нема.

“У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удар по ймовірному району стартових позицій ЗРК “С-300” в районі Олешківських Пісків. А серед ночі влучно атаковано пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

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