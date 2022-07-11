У Підмосков’ї на тренуванні випадково зарубали “казацького отамана” Капітонова

Сергій Капітонов

У Підмосков’ї під час спарингу на шашках (різновид шаблі) загинув “отаман “великого братства казацьких військ Русі та зарубіжжя” 57-річний Сергій Капітонов.

Про це у понеділок, 11 липня, пише “Медуза”.

Інцидент стався під час тренувань біля спортивного майданчика у дворі у місті Істра Московської області РФ.

Зазначається, що коли Капітонов зайшов партнеру за спину, то отримав проникне поранення мечем у груди, яке виявилося смертельним.

Водночас російські правоохоронні органи стверджують, що інцидент стався, коли напарник Капітонова рубав полімерну пляшку, встановлену на дерев’яній підставці.

“Обвинувачений, здійснюючи рубку полімерної пляшки, встановленої на дерев’яній підставці, не помітив чоловіка, що наближається ззаду, і завдав йому казачою шашкою удару в область грудей”, — зазначається в повідомленні слідчого комітету РФ.

Від отриманих поранень Капітонов помер на місці.

Підозру за фактом спричинення смерті через необережність оголосили 64-річному Олексію Пєтухову. Свою вину він визнає. Йому обрали міру запобіжного заходу у виді підписки про невиїзд.

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