Home / Війна / Зеленський про постачання зброї: “Я б не хотів готувати РФ до неприємних для них сюрпризів”

Зеленський про постачання зброї: “Я б не хотів готувати РФ до неприємних для них сюрпризів”

11/07/2022 20:28

Україна постійно веде переговори з державами-партнерами, зокрема з Нідерландами, щодо постачання зброї, яка необхідна для відбиття російської агресії, але подробиці цих перемовин не варто розголошувати, щоб не давати переваги ворогу.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві у понеділок, 11 липня.

“Я не впевнений, що можу розказати абсолютно все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для них сюрпризів”, – цитує президента його пресслужба.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує, зокрема, постачання якомога більшої кількості артилерійських систем. І це питання також обговорювалося під час зустрічі з Марком Рютте.

“Я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, давати потужну підтримку, розмовляв про артилерію. Цього справді не вистачає”, – сказав президент.

Глава держави зробив акцент на тому, що українські військові щодня борються за те, щоб деокупувати всі території України.

“Можу сказати, що завдання всіх наших військових – деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави”, – додав Володимир Зеленський.

Читайте також:
“І це ми ще не починали”: Данілов прокоментував ефективні артудари ЗСУ по позиціях росіян

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Павло Розенко: Мені прямо сказали, що я у стоп-листі телемарафону, бо колись критикував владу

  автор: Дмитро Лиховій головне фото/відео: “Новинарня“ Павло Розенко в політиці ще з 1990 року, коли він брав участь у студентській Революції на граніті. Відтоді був членом Народного руху,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse