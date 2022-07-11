Зеленський про постачання зброї: “Я б не хотів готувати РФ до неприємних для них сюрпризів”

Україна постійно веде переговори з державами-партнерами, зокрема з Нідерландами, щодо постачання зброї, яка необхідна для відбиття російської агресії, але подробиці цих перемовин не варто розголошувати, щоб не давати переваги ворогу.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві у понеділок, 11 липня.
“Я не впевнений, що можу розказати абсолютно все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для них сюрпризів”, – цитує президента його пресслужба.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує, зокрема, постачання якомога більшої кількості артилерійських систем. І це питання також обговорювалося під час зустрічі з Марком Рютте.
“Я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, давати потужну підтримку, розмовляв про артилерію. Цього справді не вистачає”, – сказав президент.
Глава держави зробив акцент на тому, що українські військові щодня борються за те, щоб деокупувати всі території України.
“Можу сказати, що завдання всіх наших військових – деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави”, – додав Володимир Зеленський.
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