В районі Краснопілля та Мар’їнки ЗСУ відбили штурми росіян, – Генштаб

Протягом дня підрозділи Сил оборони України відбили два ворожі штурми російської армії – в районі Краснопілля та Мар’їнки. Ворог відступив.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у понеділок, 11 липня.
“В напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець”, – йдеться у зведенні щодо ситуації на Слов’янському напрямку.
На Курахівському напрямку окупанти теж отримали відсіч.
“Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар’їнки”, – йдеться в повідомленні.
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