В Одесі чоловіка, що підтримував окупантів, суд зобов’язав читати українську літературу про репресії в СРСР

У Одесі чоловіка, що поширював у соцмережах проросійські повідомлення, суд зобов’язав прочитати твори української літератури про репресії в СРСР.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 11 липня, відповідне рішення прийняв Приморський районний суд Одеси.

Чоловік, що називав себе “Владимир Устинов” поширював у російській соцмережі “Однокласники” антиукраїнські меседжі.

Він закликав до боротьби проти “київської влади нацистів”, підтримував дії російських окупантів та закликав об’єднати східні та південні області в “Новоросію”.

Меседжі на підтримку РФ чоловік писав зокрема зі свого місця роботи – комунальної установи “Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”.

Після обшуків у чоловіка вилучили телефон, з якого він сидів у “Однокласниках”, суд визнав його винним у закликах до повалення державної влади.

Суд відправив чоловіка за ґрати на п’ять років із випробувальним терміном у три роки.

Як покарання чоловіка зобов’язали прочитати декілька творів з української літератури: “Тигролови” Івана Багряного, “Жовтий князь” Василя Барки та “Марія” Уласа Самчука.

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