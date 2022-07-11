Росіяни посилюють удари біля Бахмута, хочуть відрізати місто, – ISW

Зруйнована багатоповерхівка у Бахмуті Донецької області, травень 2022 року

Російські військові, імовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута Донецької області, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.

Про це інформує американський Інститут дослідження війни (ISW) у зведенні за 10 липня.

Уточнюється, що хоча росіяни мають “оперативну паузу”, вони беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.

Зокрема, росіяни провели обмежену та безуспішну наземну атаку на північ від Донецька та обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов’янська.

Також ISW зазначає, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони та бойові організації ПВК, які частково складаються з літніх чоловіків та злочинців.

Читайте також:

Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Авдіївському напрямку, – Генштаб