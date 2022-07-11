Прокуратура показала фото важких руйнувань унаслідок ранкового обстрілу Харкова

Внаслідок ранкових ворожих атак Харкова пошкоджена та частково зруйнована низка будинків, під вогнем опинився шиномонтаж.

Про це в понеділок, 11 липня, інформує пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 10 ранку російські військові обстріляли Київський район Харкова. Під вогнем окупантів опинився шиномонтаж. За наявною інформацією, травмовано вісім співробітників.

Водій, який тоді проїздив повз, потрапив під обстріл та загинув.

Також пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків поруч.

Зараз тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, уночі ворог завдав по Харкову трьох ракетних ударів, зруйнував школу та житловий будинок в Основ’янському районі, одна людина отримала поранення.

Вранці росіяни знову вдарили по місту із РСЗВ “Смерч”, щонайменше три десятки людей постраждали, троє – загинули.

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