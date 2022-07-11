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Прем’єр Нідерландів відвідав Бучу, Бородянку та Ірпінь. І пообіцяв важке озброєння для України

11/07/2022 21:10

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь. 

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у понеділок, 11 липня. 

“Голова Уряду Нідерландів висловив свою підтримку та наголосив, що країни мають об’єднуватися в допомозі Україні”, – написав він. 

“Щойно спілкувався з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який в рамках робочого візиту в Україну відвідав Ірпінь. Передав йому презентації руйнувань нашого міста та попросив допомоги його країни у відбудові зруйнованого житла ірпінців, наших шкіл та дитсадків. Також подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців”, – написав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

На брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме.

“Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме”, – заявив прем’єр-міністр Нідерландів.

Він наголосив, що розв’язана РФ війна проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися. Однак це не означає, що світ може відступитися і пасивно спостерігати за тим, що відбуватиметься.

“Ми маємо зосереджено і далі підтримувати Україну політично, повсякчас заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на Путінську Росію, а також посилючи двосторонню і багатосторонню політичну співпрацю з Україною”, – сказав Рютте.

Він додав, що Нідерланди будуть підтримувати Україну всіма можливими способами.

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