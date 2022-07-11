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​Понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти

11/07/2022 15:06

Уповноважений з питань осіб, що зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив про те, що в Україні понад 7 тис. військових вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Суспільне у понеділок, 11 липня.

“Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про 2 тис. зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7 200 людей”, – повідомив він.

Наприклад, полк “Азов” – це Нацгвардія (підпорядковується МВС – Н.) і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на зв’язок з рідними, коли виходили з Азовсталі.

Олег Котенко додав, що більшість зі зниклих військових перебувають у полоні. У якості прикладу наводить військових 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади.

“Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон у полоні. Зв’язку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі”, – підсумував він.

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