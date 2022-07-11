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Норвегія вироблятиме снаряди для німецьких зенітних установок, щоб потім постачати їх Києву, – ЗМІ

11/07/2022 17:06

Німеччина знайшла у Норвегії виробника, який може поставити додаткову кількість снарядів для німецьких зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard для подальшого передання Україні.

Про це повідомляє журнал Spiegel із посиланням на джерела, пише в понеділок, 11 липня, “Інтерфакс”.

Деталей угоди та термінів постачання не розголошують. Однак, за даними видання, якщо все піде за планом, першу установку Києву передадуть у липні.

Spiegel зазначив, що постачання снарядів для Gepard було проблематичним. Спочатку німецька влада планувала отримувати боєприпаси із Південної Америки, але постачання не були схвалені Швейцарією – державою-виробником.

Таким чином, до домовленості з Норвегією для запланованих до постачання ЗСУ Німеччина могла б поставити менше 60-ти тисяч 35-мм снарядів власного виробництва.

21 червня влада Німеччини опублікувала список зброї, яка вже була або буде поставлена Україні. До неї увійшли 30 ЗСУ Gepard, система протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars та інше озброєння.

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