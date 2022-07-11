На Харківщині підірвали колаборанта Юнакова

У тимчасово окупованому Великому Бурлуку Харківської області в результаті підриву автомобіля було ліквідовано призначеного російськими окупантами на посаду керівника Євгена Юнакова.
Про це у неділю, 10 липня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
“У Великому Бурлуку на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков вибухнув у автомобілі біля місцевої адміністрації”, – написав він у телеграм-каналі.
Великий Бурлук на Харківщині є важливим залізничним вузлом для російських окупантів.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 138 – 11.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!