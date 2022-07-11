На Харківщині підірвали колаборанта Юнакова

У тимчасово окупованому Великому Бурлуку Харківської області в результаті підриву автомобіля було ліквідовано призначеного російськими окупантами на посаду керівника Євгена Юнакова.

Про це у неділю, 10 липня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“У Великому Бурлуку на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков вибухнув у автомобілі біля місцевої адміністрації”, – написав він у телеграм-каналі.

Великий Бурлук на Харківщині є важливим залізничним вузлом для російських окупантів.

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