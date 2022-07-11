“І це ми ще не починали”: Данілов прокоментував ефективні артудари ЗСУ по позиціях росіян

Про це він написав у Twitter у понеділок, 11 липня.

“Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!”, — наголосив секретар РНБО.

Він додав, що головними ефектами роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів окупантів за останній час є деморалізація росіян, їхня демілітаризація і деокупація українських територій.

Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни.

І це ми ще не починали!💥 — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022

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