В Україні офіційно зафіксовано 124 випадки сексуального насильства через війну, – ООН

Ілюстративне фото з акції протесту проти воєнних злочинів Росії в Україні, що відбулася в Таллінні

В Україні наразі офіційно зафіксовано 124 випадки сексуального насильства через повномасштабне військове вторгнення Росії.

Про це з посиланням на спецпредставника генсека ООН з проблеми сексуального насильства в умовах конфлікту повідомляє “Укрінформ“.

“В Україні, за даними спецпредставника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни”, – йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Паттен, наявні дані – це лише верхівка айсберга, адже вони не відображають повних масштабів сексуального насильства в умовах війни РФ проти України.

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