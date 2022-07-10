В Україні офіційно зафіксовано 124 випадки сексуального насильства через війну, – ООН

В Україні наразі офіційно зафіксовано 124 випадки сексуального насильства через повномасштабне військове вторгнення Росії.
Про це з посиланням на спецпредставника генсека ООН з проблеми сексуального насильства в умовах конфлікту повідомляє “Укрінформ“.
“В Україні, за даними спецпредставника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни”, – йдеться в повідомленні.
Водночас, за словами Паттен, наявні дані – це лише верхівка айсберга, адже вони не відображають повних масштабів сексуального насильства в умовах війни РФ проти України.
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