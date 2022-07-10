Росіяни брешуть про розташування ЗСУ в школах, лікарня і житлових будинках, – Генштаб

Російські окупанти цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 10 липня.
“Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, де б ви не були на території України”, – сказано в повідомленні.
При цьому в ГШ зазначили, що “окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках”.
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