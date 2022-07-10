На Краматорському і Бахмутському напрямках ворог активних дій не проводив, на Слов’янському – відбито розвідку боєм

Фото: пресслужба 93 омбр

На Краматорському і Бахмутському напрямках, що на Донбасі, російські війська минулої доби активних дій не проводили, якщо не рахували обстрілів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в неділю, 10 липня.

“На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Здійснював обстріли із мінометів, ствольної артилерії та танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного”, – сказано в повідомленні.

При цьому на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ і провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, але успіху не мав, відійшов.

Також противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

Читайте також:

Міністр оборони України назвав три сценарії завершення війни