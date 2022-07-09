Міністр оборони Британії Воллес не схотів претендувати на головний урядовий пост

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: atlanticcouncil.org

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що вирішив не брати участі у виборах нового лідера Консервативної партії. Відповідно, він не претендуватиме на пост прем’єр-міністра, який звільняється після відставки Бориса Джонсона.

Про це Воллес написав у Twitter удень 9 липня.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022

“Після ретельного обмірковування та обговорення з колегами й родиною я вирішив не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли підтримку”, – заявив політик.

Воллес додав, що йому було “нелегко зробити вибір”, але він зосередиться на роботі в міністерстві оборони “та забезпеченні безпеки цієї чудової країни”.

Варто зазначити, що за даними соцопитування YouGov, Бен Воллес був явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

Воллес великий симпатик України і неодноразово перебував із візитами в Києві, зокрема і після початку повномасштабної агресії РФ.

Нагадаємо, 7 липня глава британського уряду Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії. Це означає і втрату прем’єрської посади, але Джонсон планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера восени.

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