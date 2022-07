Міністр оборони Британії Воллес не схотів претендувати на головний урядовий пост

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що вирішив не брати участі у виборах нового лідера Консервативної партії. Відповідно, він не претендуватиме на пост прем’єр-міністра, який звільняється після відставки Бориса Джонсона.

Про це Воллес написав у Twitter удень 9 липня.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022