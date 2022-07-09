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Архітектури безпеки можуть бути різними, і треба створювати нові блоки, – Резніков

09/07/2022 19:48

Варіанти архітектури безпеки для України можуть бути різними, і варто створювати нові безпекові блоки.

Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков на дискусійній платформі Forbes у суботу, 9 липня, передає пресслужба МОУ.

“Ми з вами жили в парадигмі Будапештського меморандуму, який ми свого часу уклали і віддали третій у світі ядерний потенціал. Сьогодні ж ми живемо в часи, коли в Раді Безпеки ООН країна-терорист має право вето. Тому сьогодні, на рівні президента України Володимира Зеленського чітко сформована спеціальна концепція, яка передбачає реакцію протягом 24 годин і яка скомунікована із нашими партнерами: Сполученими Штатами Америки, Великою Британією, Туреччиною, Німеччиною, Францією”, – сказав глава Міноборони.

“Україна поки не розглядається країнами-членами НАТО як повноправний член де-юре. Тому що має бути консенсус серед країн НАТО. Проте, по суті, ми вже інтегруємося до НАТО де-факто. Тому що ми є на східному фланзі, нам дають натівське обладнання, ми опанували сотні стандартів НАТО тощо. Але треба будувати й нові Альянси, я би так сказав”, – заявив Резніков.

“Подивіться сьогодні на самостійну поведінку Великої Британії, яка є нашим надійним партнером. Також найпотужнішими нашими партнерами є і Канада, і Австралія і ніші. В нас просто фантастичні стосунки із  країнами Балтії – ми вже стали частиною і повноправним членом проєкту “Тримор’я”. Я просто аплодую тому, які стосунки із Польщею! Тобто сьогодні архітектури безпеки можуть бути різними: постачання зброї, постачання технологій, розвідка, аеророзвідка, космічна розвідка”, – розповів міністр оборони України.

“Все залежатиме від того, на що погодяться наші партнери, але, в принципі, таке бачення сьогодні є”, – додав він.

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Україна

Архітектури безпеки можуть бути різними, і треба створювати нові блоки, – Резніков

Варіанти архітектури безпеки для України можуть бути різними, і варто створювати нові безпекові блоки. Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков на дискусійній платформі Forbes у суботу, 9 липня,...

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