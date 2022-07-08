ЗСУ завдали потужних ударів по двох командних пунктах окупантів, – ОК “Південь”

Українські військові завдали потужних ударів по двох командних пунктах військ Російської Федерації.
Про це вдень у п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.
“Вночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано влучні потужні удари по двох командних пунктах ворожої армії. Результати дорозвідуються”, – йдеться у повідомленні.
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