Євросоюз передав ДПСУ шоломи і бронежилети майже на €1 млн

Європейський союз передав Державній прикордонній службі України індивідуальні засоби захисту, зокрема шоломи та бронежилети, на загальну суму понад 977 тисяч євро.
Про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні, передає “Європейська правда” в п’ятницю, 8 липня.
Допомога надана у межах проєкту “Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)”.
“В умовах неспровокованої та невиправданої агресії з боку Російської Федерації, Державна прикордонна служба України продемонструвала найвищу відданість справі захисту безпеки кордонів, а також здатність створити умови для упорядкованого перетину кордону мільйонами громадян України, які рятувались від лиха війни”, – зазначив керівник відділу Належного врядування та верховенства права Представництва ЄС в Україні Ксав’є Камю.
Від кінця лютого 2022 року ЄС в рамках проєкту EU4IBM послідовно надавав невідкладну допомогу для підтримки роботи органів, що працюють на кордонах Україні.
Проєкт зокрема поставив низку засобів життєзабезпечення, таких як готові страви та аптечки першої допомоги, а також іншого обладнання на суму близько 300 тисяч євро для Держприкордонслужби та Державної митної служби України.
Наразі тривають закупівлі для задоволення інших потреб служб, в тому числі придбання додаткових засобів індивідуального захисту, дизельних генераторів, камер тощо.
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