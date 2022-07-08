В Мелітополі окупанти розташовують військову техніку в житлових кварталах

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У Мелітополі Запорізької області російські окупанти розташовують військову техніку в житлових кварталах.

Про це в п’ятницю, 8 липня, в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає “Укрінформ”.

“Буквально кілька годин тому надійшло повідомлення про те, що доступ до одного з мікрорайонів міста – Новий Мелітополь, де у мирний час мешкало понад 30 тис. населення – перекрито. Через те, що під мостом, шляхопроводом рашисти розгортають свою ППО. Вони розподіляють озброєння по житлових кварталах після того, як військову базу було розбито”, – сказав Федоров.

За його словами, ситуація у місті тривожна. Військові РФ не очікували наступу українських Збройних сил.

“Місто повністю блокується. По кілька годин не випускають людей із міста. Перекривають перехрестя. З’явилося багато якоїсь поліції, ФСБ. Мешканці Мелітополя – це заручники терористів”, – наголосив міський голова.

Нагадаємо, напередодні Федоров заявив, що 3 липня ударами по базі російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі Збройні сили України ліквідували близько 200 ворогів, поранені ще 300.

Місто тимчасово захоплене російськими військовими наприкінці лютого.

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