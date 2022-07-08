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Президент підписав один із “книжкових” законів. Громадськість наполягає на обох

08/07/2022 13:58

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження”.

Про це стало відомо 8 липня на сторінці законопроєкту №6287 на сайті Верховної Ради.

Це один із двох “книжкових” законів, підписання яких вимагали українські письменники, видавці й громадські активісти. Відповідно до цього закону, держава з 2023 року компенсуватиме видатки на оренду книгарень, що продають книжки українською мовою, а також надаватиме сертифікати вартістю близько 800 гривень на купівлю українських книжок на кожну новонароджену дитину і кожну дитину, якій виповнюється 14 років.

Водночас усе більше публічних діячів та громадських об’єднань закликають президента України підписати й інший “книжковий” закон – “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України”.

Зокрема, свої звернення оприлюднили Коаліція “Реанімаційний пакет реформ” (РПР), а також Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів. В РПР назвали спроби перешкоджати набуттю чинності цим законом “неприйнятними та спрямованими проти української культури й національної безпеки”.

За документ, внесений 51 депутатом з усіх фракцій, у т.ч. головою Верховної Ради і його заступниками, 19 червня проголосували 306 депутатів, ніхто не голосував проти і не утримався.

Ухвалений закон забороняє імпорт книг з Росії та Білорусі, видання творів авторства громадян РФ, а також перекладів іншомовних творів на російську мову замість української, ввезення в Україну видань антиукраїнського змісту.

За висновком громадських активістів, його підписанню протидіє міністр культури Олександр Ткаченко, який раніше офіційно підтримував цей закон як до, так і після ухвалення, але потімзмінив позицію.

Оскільки закон надійшов на підпис президенту 20 червня, 15-денний строк, упродовж якого Конституція дає президенту можливість повернути закон, скориставшись правом вето, вже минув.

Відповідно до частини 3 статті 94 Конституції України, “у разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений”.

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Україна

Президент підписав один із “книжкових” законів. Громадськість наполягає на обох

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження”. Про це стало відомо 8 липня на сторінці законопроєкту №6287...

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