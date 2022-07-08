“Повернись живим” закупив для спецпризначенців 100 латвійських комплексів Atlas: в чому особливість цих БПЛА

Фонд “Повернись живим” коштом благодійників придбав для Збройних сил України сотню безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas.

Про це в п’ятницю, 8 липня, повідомив у фейсбуці голова “ПЖ” Тарас Чмут.

” (…) спеціальна військова розробка, яка стоїть на озброєнні в низці країн НАТО та минулого року пройшла повний цикл випробувань в українських Силах спеціальних операцій”, – зазначив він.

Сотня комплексів – це 300 трикоптерів та наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів. Ціна закупівлі – 5 000 000 євро.

“Головна особливість “Атласів” – це те, що вони, на відміну від звичних “Мавіків” та “Аутелі”в, розроблялися для військових потреб. А це означає, що вони мають захищений канал зв’язку, можливість встановити антену на відстані від оператора, використовувати ретранслятор та несуть якісну тепловізійну камеру для спостереження вночі”, – додав Чмут.

За його словами, “перші декілька десятків комплексів вже зо два місяці працюють на фронті, забезпечуючи повітряною розвідкою наші Сили спеціальних операцій”.

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