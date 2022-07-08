На Одещині військові знешкодили дрейфуючу міну

Бійці Військово-Морських сил України знешкодили чергову дрейфуючу протикорабельну міну біля узбережжя Одещини.
Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба ВМСУ.
“В Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини сили оборони виявили чергову дрейфуючу протикорабельну міну”, – йдеться в повідомленні.
Небезпечну знахідку ліквідував підрозділ Військово-морських сил. Це вже не вперше, коли міни виносить на узбережжя Одещини.
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