На Харківщині зенітники Повітряних сил ЗСУ збили російський безпілотник

Ілюстративне фото

“Сьогодні, 8 липня, близько 10 години на Харківщині, одним із підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито ворожий БПЛА, ймовірно, типу «Орлан-10»”, – йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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