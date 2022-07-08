Кая Каллас іде з посади прем’єрки Естонії

В Естонії Партія реформ, партія “Вітчизна” і Соціал-демократична партія досягли угоди про формування владної коаліції.
Чинна прем’єр-міністерка Кая Каллас підтвердила, що подасть у відставку.
Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує Delfi.
Під час переговорів Каллас сама запропонувала скласти повноваження в разі досягнення домовленості про коаліцію.
“Я сама внесла цю пропозицію, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення”, – сказала вона.
Кая Каллас додала, що вона з партнерами по коаліції хоче якнайшвидше сформувати новий уряд, але скликати парламент зараз буде складно, адже вже почалися літні канікули.
Представники трьох партій заявили, що мета нової коаліції – підвищити безпеку Естонії, надати людям почуття впевненості в завтрашньому дні на тлі загального зростання цін, а також перейти на естонськомовну освіту.
Партії, що формують коаліцію, домовилися збільшити дитячу допомогу й допомогу для батьків-одинаків і багатодітних сімей, а також підвищити неоподатковуваний мінімум. Крім того, буде розроблено реформу ринку електроенергії, а у 2024 році розпочнеться перехід дошкільної освіти естонською мовою в повному обсязі.
Переговори між партіями коаліції продовжаться у вихідні для уточнення деталей і розподілу міністерських портфелів.
Як пише “Європейська правда”, Кая Каллас запропонувала президенту Алару Карісу відкликати усіх сімох міністрів від Центристської партії та ініціювала перемовини про нову коаліцію понад місяць тому – 3 червня.
За її словами, “останньою краплею” стало те, що коаліційні партнери не підтримали у парламенті заздалегідь погоджений проєкт про переведення початкової освіти на естонську мову.
Коаліційні переговори Партії реформ, партії “Вітчизна” та соціал-демократів тривали з 13 червня.
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