Державними нагородами відзначені 177 захисників, 4 – посмертно

Одиночна камера і прибирання катівні: син глави Запорізької РВА Влад Буряк розповів про полон. ВІДЕО

Cин голови Запорізької РВА Влад Буряк, якого звільнили з полону, перебував в неволі в одиночній камері. Юнак чув, як росіяни катували інших полонених. Про це він розповів у п’ятницю,...