Державними нагородами відзначені 177 захисників, 4 – посмертно

Сайт президента України оприлюднив текст указу глави держави від 7 липня про відзначення державними нагородами. Вшановані 177 захисників України, із них четверо – посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ЖУКОВА Максима Миколайовича — підполковника
САМОФАЛОВА Дмитра Олександровича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Віктора Сергійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГУРГУЦА Дмитра Леонідовича — полковника
ДМИТРЕНКА Юрія Олеговича — лейтенанта
КАТАЄВА Олександра Володимировича — підполковника
ЛАЗОРЕНКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
ЛЕВИЦЬКОГО Павла Олександровича — молодшого лейтенанта
ПОЛИВЯНОГО Віктора Віталійовича — полковника
ПТАШЕНКА В’ячеслава Вікторовича — полковника
СТРОМИЛА Ігоря Генадійовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГАВРИЛЕНКА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта
КОВАЛЕНКА Олексія Олександровича (посмертно) — майора
ОСТАФІЙЧУКА Ростислава Сергійовича (посмертно) — головного сержанта
ПАШЕНКА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта
ПЕРКОВСЬКОГО Вадима Вадимовича — сержанта
ШУЛЬГУ Андрія Анатолійовича — штаб-сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНІСТРАТА Дениса Олеговича (посмертно) — солдата
АНТОНЕНКО Тетяну Олексіївну — старшого лейтенанта медичної служби
БОНДАРЕНКА Олександра Олексійовича — солдата
БОРОДІНА Олександра Вікторовича — підполковника
ГАВРІША Костянтина Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби
ГОРБЕНКА Сергія Геннадійовича — молодшого лейтенанта
ГЮРДЖІЄВА Олександра Руслановича — майора
ЗАЇКУ Ігоря Олександровича — солдата
ЗЬОМУ Ярослава Володимировича — лейтенанта медичної служби
КВІТКУ Олега Вікторовича — капітана
КОЗАЧКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КОНДРАТЮКА Івана Васильовича — старшого солдата
ЛОСКУТОВА Андрія Леонідовича — старшого лейтенанта медичної служби
ЛУКОВА Дениса Сергійовича — лейтенанта
МАКОДИМ Ірину Юріївну — молодшого сержанта
МОІСЕЄВА Романа Юрійовича — молодшого лейтенанта медичної служби
МОЙСЕЄВА Тараса Анатолійовича — майора
НАГНИБІДУ Юрія Федоровича — молодшого сержанта
НАЙКА Володимира Миколайовича — молодшого лейтенанта
ОБЕРЕМЧУКА Владислава Анатолійовича — солдата
ОБОРОНОВА Олександра Михайловича — головного сержанта
ПЕТРОВА Олексія Валерійовича — підполковника
ПІДОПРИГОРУ Миколу Сергійовича — старшого лейтенанта
ПЛУТЕНКА Віктора Петровича — солдата
ПОЛІВОДУ Сергія Тарасовича — старшого солдата
ПОЛОННІКОВА Віталія Васильовича — молодшого сержанта
РАДЕЦЬКОГО Іллю Вікторовича — майора
РАДЗІЄВСЬКОГО Івана Миколайовича — солдата
РОМАНЕНКА Миколу Григоровича — старшого солдата
САЛТИКОВА Валерія Васильовича — молодшого сержанта
ТОЛОКОВА Андрія Григоровича — підполковника
ТУРОВЦЯ Андрія Анатолійовича — солдата
ХМЕЛЕВСЬКОГО Сергія Івановича — полковника
ЧАСНИКА Юрія Васильовича — підполковника
ЧЕРНЯВСЬКОГО Миколу Миколайовича — солдата
ШАПОВАЛА Артура Валерійовича — старшого солдата
ШВЕЦЯ Руслана Романовича — солдата
ШИБІЦЬКОГО Ігоря Владиславовича — майора
ШИНКАРЕНКА Олександра Андрійовича (посмертно) — солдата
ШПОРТІЯ Федора Вікторовича — майора
ШУМА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта
ЩЕРБИНУ Романа Сергійовича — старшого сержанта
ЯРОХУ Володимира Миколайовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
АЛХІМОВА Євгена Павловича — молодшого сержанта
ГРЕЧИШКІНА Андрія Миколайовича — підполковника
ДЕРЯБКІНА Дениса Вікторовича — підполковника
ДЗІНЮКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ДРОЗДОВА Сергія Сергійовича — лейтенанта
ЖУКОВА Віталія Васильовича — капітана
ІВАЩЕНКА Олександра Вікторовича — капітана
КОНДРАТЕНКА Івана Вікторовича — старшого лейтенанта
КОРОЛЯ Вячеслава Анатолійовича — підполковника
КРЕПКА Євгенія Євгенійовича — майора
МЄЄВА Дмитра Дмитровича — полковника
ПОТЯГАЧА Тараса Георгійовича — полковника
ПУГАЧА Олександра Володимировича — полковника
СІКОРСЬКОГО Олександра Володимировича — капітана
СПІРКІНА Євгена Вікторовича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЛЄКСЄЄНКА Сергія Олександровича — солдата
БЕЗБОРОДОВА Миколу Анатолійовича — штаб-сержанта
БІЛОДІДА Владислава Валерійовича — старшого лейтенанта
БОГДАНОВА Станіслава Олеговича — старшого сержанта
БОЙКА Ігоря Володимировича — старшого сержанта
БОНДАРЕНКА Артема Ігоровича — солдата
БОНДАРЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ВІТКОВСЬКОГО Івана Павловича — солдата
ГАПОНЕНКА Володимира Сергійовича — солдата
ГЕОРГИЦЮ Олексія Ігоровича — старшого лейтенанта
ГЛУЩЕНКА Андрія Анатолійовича — сержанта
ГОЛІМБІЄВСЬКОГО Юрія Олександровича — солдата
ГУНЮ Олександра Вікторовича — солдата
ДАРНОПУКА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ДЕРЕВЯНКА Володимира Федоровича — старшину 2 статті
ДЕРІДА Богдана Олександровича — старшого солдата
ДИШВИЛЕНКА Ігоря Олександровича — старшого солдата
ДІДЕНКА Валерія Миколайовича — молодшого сержанта
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Романа Олександровича — сержанта
ДОРОФЄЄВА Дениса Павловича — солдата
ЗАВЕРУ Ігоря Вячеславовича — солдата
ЗАВОЙЧИНСЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта
ІВАНОВА Віталія Павловича — старшого солдата
ІВАНОВА Едуарда Геннадійовича — головного сержанта
КАДУРУ Володимира Олександровича — молодшого лейтенанта
КАТЕРИНЧУКА Юрія Віталійовича — старшого сержанта
КИФЧУКА Василя Яковича — штаб-сержанта
КОВАЛЯ Дмитра Олександровича — солдата
КОЗЛОВА Євгена Олександровича — старшого лейтенанта
КОЛОСЮКА Юрія Івановича — старшого сержанта
КОРЧОВОГО Анатолія Володимировича — старшого солдата
КОСТЕЦЬКОГО Леоніда Леонідовича — старшого сержанта
КРИВЕНКА Олексія Валерійовича — старшого солдата
КРИВОГУЗА Олега Андрійовича — сержанта
КУДЕЛЮ Олександра Івановича — майора
КУДИНУ Сергія Васильовича — майстер-сержанта
ЛАЗНЮ Олексія Олексійовича — підполковника
ЛАРІНА Сергія Сергійовича — капітана
ЛОЗОВСЬКОГО Володимира Григоровича — майстер-сержанта
ЛУК’ЯНОВА Олега Анатолійовича — головного сержанта
ЛУЧЕНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИКА Віталія Анатолійовича — старшого солдата
МЕЛЬНИЧУКА Олександра Сергійовича — підполковника
МІНЯЙЛА Сергія Дмитровича — старшину
МРИХІНА Івана Олександровича — старшого солдата
НЕЧИПОРЮКА Андрія Вікторовича — старшого солдата
ОЛЕКСІЄНКА Павла Андрійовича — головного сержанта
ОЛІЙНИКА Віталія Олександровича — полковника
ОРАПА Сергія Васильовича — старшого лейтенанта
ПАНЧУКА Ігоря Петровича — старшого солдата
ПАЩЕНКА Артема Анатолійовича — старшого солдата
ПЕДОРЕНКА Анатолія Петровича — старшого солдата
ПЕРЕСТЕНКА Євгена Івановича — сержанта
ПІЛЬКЕВИЧА Віктора Георгійовича — підполковника
ПІНЧУКА Дмитра Володимировича — старшого солдата
ПОЛІЩУКА Дмитра Володимировича — солдата
ПОПЧУКА Віталія Юрійовича — сержанта
ПРАВДЗІВОГО Андрія Петровича — старшого солдата
ПРОКІПЦЯ Богдана Юрійовича — солдата
ПРОХОРЕНКА Володимира Олександровича — старшого лейтенанта
РЕЗІНА Станіслава Олексійовича — старшого солдата
РУЛІНА Олега Миколайовича — солдата
САВЧУКА Юрія Миколайовича — старшого солдата
САПРИКІНА Дениса Юрійовича — старшого солдата
САХНА Олексія Олексійовича — старшого лейтенанта
СИДОРКУ Юрія Сергійовича — сержанта
СІЧКОВИЧА Миколу Миколайовича — старшого матроса
СЛЄПЦОВА Олексія Валерійовича — штаб-сержанта
СЛОБОДЕНЮКА Андрія Юрійовича — старшого солдата
СМАГЛІЯ Володимира Миколайовича — солдата
СПІЯНА Андрія Борисовича — капітана
СТЕЛЬМАХА Володимира Олександровича — сержанта
ТИЧУКА Руслана Анатолійовича — майора
ТРОПІНА Антона Олеговича — старшого солдата
ТРОФІМЧУКА Сергія Олександровича — полковника
ТРОХИМЧУКА Максима Вікторовича — солдата
ТЮТЮННІКА Андрія Сергійовича — старшого солдата
УСАТОГО Юрія Володимировича — солдата
ФЕДАША Володимира Миколайовича — штаб-сержанта
ФЕДІНА Богдана Олександровича — солдата
ХАМІДУЛЛІНА Алі Алієвича — старшого солдата
ХИТРИЧА Вадима Володимировича — старшого солдата
ХОДАКОВСЬКОГО Євгенія Васильовича — солдата
ЧЕПУРНОГО Валерія Андрійовича — солдата
ЧЕРВ’ЯЦОВА Сергія Вікторовича — сержанта
ЧЕРНИШОВА Святослава Євгенійовича — сержанта
ШАРГОРОДСЬКОГО Вадима Васильовича — штаб-сержанта
ШЕВЧЕНКА Володимира Олександровича — солдата
ШЕВЧЕНКА Олександра Петровича — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Сергія Олексійовича — сержанта
ШЕПЕЛЯ Владислава Олександровича — солдата
ШПЕТКА Любомира Івановича — майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ВОЛГІНА Геннадія Євгеновича — головного сержанта
ГРУДІЛОВА Вадима Валерійовича — полковника
ЗОЛОВА Юрія Васильовича — молодшого сержанта
КРУТЬКА Олександра Олександровича — підполковника
ЛЕЙЧЕНКА Сергія Костянтиновича — підполковника
ЛОГВІНОВА Олександра Олександровича — полковника
ПИЛЬНИКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
СЛОБОДЯНЮКА Артема Сергійовича — старшого солдата
СОБОТЮКА Анатолія Миколайовича — підполковника
ХОЛОДЕНКА Володимира Григоровича — штаб-сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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