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Державними нагородами відзначені 177 захисників, 4 – посмертно

08/07/2022 23:43

Сайт президента України оприлюднив текст указу глави держави від 7 липня про відзначення державними нагородами. Вшановані 177 захисників України, із них четверо – посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №473/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ЖУКОВА Максима Миколайовича — підполковника

САМОФАЛОВА Дмитра Олександровича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Віктора Сергійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГУРГУЦА Дмитра Леонідовича — полковника

ДМИТРЕНКА Юрія Олеговича — лейтенанта

КАТАЄВА Олександра Володимировича — підполковника

ЛАЗОРЕНКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

ЛЕВИЦЬКОГО Павла Олександровича — молодшого лейтенанта

ПОЛИВЯНОГО Віктора Віталійовича — полковника

ПТАШЕНКА В’ячеслава Вікторовича — полковника

СТРОМИЛА Ігоря Генадійовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГАВРИЛЕНКА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта

КОВАЛЕНКА Олексія Олександровича (посмертно) — майора

ОСТАФІЙЧУКА Ростислава Сергійовича (посмертно) — головного сержанта

ПАШЕНКА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта

ПЕРКОВСЬКОГО Вадима Вадимовича — сержанта

ШУЛЬГУ Андрія Анатолійовича — штаб-сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНІСТРАТА Дениса Олеговича (посмертно) — солдата

АНТОНЕНКО Тетяну Олексіївну — старшого лейтенанта медичної служби

БОНДАРЕНКА Олександра Олексійовича — солдата

БОРОДІНА Олександра Вікторовича — підполковника

ГАВРІША Костянтина Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби

ГОРБЕНКА Сергія Геннадійовича — молодшого лейтенанта

ГЮРДЖІЄВА Олександра Руслановича — майора

ЗАЇКУ Ігоря Олександровича — солдата

ЗЬОМУ Ярослава Володимировича — лейтенанта медичної служби

КВІТКУ Олега Вікторовича — капітана

КОЗАЧКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КОНДРАТЮКА Івана Васильовича — старшого солдата

ЛОСКУТОВА Андрія Леонідовича — старшого лейтенанта медичної служби

ЛУКОВА Дениса Сергійовича — лейтенанта

МАКОДИМ Ірину Юріївну — молодшого сержанта

МОІСЕЄВА Романа Юрійовича — молодшого лейтенанта медичної служби

МОЙСЕЄВА Тараса Анатолійовича — майора

НАГНИБІДУ Юрія Федоровича — молодшого сержанта

НАЙКА Володимира Миколайовича — молодшого лейтенанта

ОБЕРЕМЧУКА Владислава Анатолійовича — солдата

ОБОРОНОВА Олександра Михайловича — головного сержанта

ПЕТРОВА Олексія Валерійовича — підполковника

ПІДОПРИГОРУ Миколу Сергійовича — старшого лейтенанта

ПЛУТЕНКА Віктора Петровича — солдата

ПОЛІВОДУ Сергія Тарасовича — старшого солдата

ПОЛОННІКОВА Віталія Васильовича — молодшого сержанта

РАДЕЦЬКОГО Іллю Вікторовича — майора

РАДЗІЄВСЬКОГО Івана Миколайовича — солдата

РОМАНЕНКА Миколу Григоровича — старшого солдата

САЛТИКОВА Валерія Васильовича — молодшого сержанта

ТОЛОКОВА Андрія Григоровича — підполковника

ТУРОВЦЯ Андрія Анатолійовича — солдата

ХМЕЛЕВСЬКОГО Сергія Івановича — полковника

ЧАСНИКА Юрія Васильовича — підполковника

ЧЕРНЯВСЬКОГО Миколу Миколайовича — солдата

ШАПОВАЛА Артура Валерійовича — старшого солдата

ШВЕЦЯ Руслана Романовича — солдата

ШИБІЦЬКОГО Ігоря Владиславовича — майора

ШИНКАРЕНКА Олександра Андрійовича (посмертно) — солдата

ШПОРТІЯ Федора Вікторовича — майора

ШУМА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта

ЩЕРБИНУ Романа Сергійовича — старшого сержанта

ЯРОХУ Володимира Миколайовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

АЛХІМОВА Євгена Павловича — молодшого сержанта

ГРЕЧИШКІНА Андрія Миколайовича — підполковника

ДЕРЯБКІНА Дениса Вікторовича — підполковника

ДЗІНЮКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ДРОЗДОВА Сергія Сергійовича — лейтенанта

ЖУКОВА Віталія Васильовича — капітана

ІВАЩЕНКА Олександра Вікторовича — капітана

КОНДРАТЕНКА Івана Вікторовича — старшого лейтенанта

КОРОЛЯ Вячеслава Анатолійовича — підполковника

КРЕПКА Євгенія Євгенійовича — майора

МЄЄВА Дмитра Дмитровича — полковника

ПОТЯГАЧА Тараса Георгійовича — полковника

ПУГАЧА Олександра Володимировича — полковника

СІКОРСЬКОГО Олександра Володимировича — капітана

СПІРКІНА Євгена Вікторовича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЛЄКСЄЄНКА Сергія Олександровича — солдата

БЕЗБОРОДОВА Миколу Анатолійовича — штаб-сержанта

БІЛОДІДА Владислава Валерійовича — старшого лейтенанта

БОГДАНОВА Станіслава Олеговича — старшого сержанта

БОЙКА Ігоря Володимировича — старшого сержанта

БОНДАРЕНКА Артема Ігоровича — солдата

БОНДАРЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ВІТКОВСЬКОГО Івана Павловича — солдата

ГАПОНЕНКА Володимира Сергійовича — солдата

ГЕОРГИЦЮ Олексія Ігоровича — старшого лейтенанта

ГЛУЩЕНКА Андрія Анатолійовича — сержанта

ГОЛІМБІЄВСЬКОГО Юрія Олександровича — солдата

ГУНЮ Олександра Вікторовича — солдата

ДАРНОПУКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ДЕРЕВЯНКА Володимира Федоровича — старшину 2 статті

ДЕРІДА Богдана Олександровича — старшого солдата

ДИШВИЛЕНКА Ігоря Олександровича — старшого солдата

ДІДЕНКА Валерія Миколайовича — молодшого сержанта

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Романа Олександровича — сержанта

ДОРОФЄЄВА Дениса Павловича — солдата

ЗАВЕРУ Ігоря Вячеславовича — солдата

ЗАВОЙЧИНСЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта

ІВАНОВА Віталія Павловича — старшого солдата

ІВАНОВА Едуарда Геннадійовича — головного сержанта

КАДУРУ Володимира Олександровича — молодшого лейтенанта

КАТЕРИНЧУКА Юрія Віталійовича — старшого сержанта

КИФЧУКА Василя Яковича — штаб-сержанта

КОВАЛЯ Дмитра Олександровича — солдата

КОЗЛОВА Євгена Олександровича — старшого лейтенанта

КОЛОСЮКА Юрія Івановича — старшого сержанта

КОРЧОВОГО Анатолія Володимировича — старшого солдата

КОСТЕЦЬКОГО Леоніда Леонідовича — старшого сержанта

КРИВЕНКА Олексія Валерійовича — старшого солдата

КРИВОГУЗА Олега Андрійовича — сержанта

КУДЕЛЮ Олександра Івановича — майора

КУДИНУ Сергія Васильовича — майстер-сержанта

ЛАЗНЮ Олексія Олексійовича — підполковника

ЛАРІНА Сергія Сергійовича — капітана

ЛОЗОВСЬКОГО Володимира Григоровича — майстер-сержанта

ЛУК’ЯНОВА Олега Анатолійовича — головного сержанта

ЛУЧЕНКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

МЕЛЬНИКА Віталія Анатолійовича — старшого солдата

МЕЛЬНИЧУКА Олександра Сергійовича — підполковника

МІНЯЙЛА Сергія Дмитровича — старшину

МРИХІНА Івана Олександровича — старшого солдата

НЕЧИПОРЮКА Андрія Вікторовича — старшого солдата

ОЛЕКСІЄНКА Павла Андрійовича — головного сержанта

ОЛІЙНИКА Віталія Олександровича — полковника

ОРАПА Сергія Васильовича — старшого лейтенанта

ПАНЧУКА Ігоря Петровича — старшого солдата

ПАЩЕНКА Артема Анатолійовича — старшого солдата

ПЕДОРЕНКА Анатолія Петровича — старшого солдата

ПЕРЕСТЕНКА Євгена Івановича — сержанта

ПІЛЬКЕВИЧА Віктора Георгійовича — підполковника

ПІНЧУКА Дмитра Володимировича — старшого солдата

ПОЛІЩУКА Дмитра Володимировича — солдата

ПОПЧУКА Віталія Юрійовича — сержанта

ПРАВДЗІВОГО Андрія Петровича — старшого солдата

ПРОКІПЦЯ Богдана Юрійовича — солдата

ПРОХОРЕНКА Володимира Олександровича — старшого лейтенанта

РЕЗІНА Станіслава Олексійовича — старшого солдата

РУЛІНА Олега Миколайовича — солдата

САВЧУКА Юрія Миколайовича — старшого солдата

САПРИКІНА Дениса Юрійовича — старшого солдата

САХНА Олексія Олексійовича — старшого лейтенанта

СИДОРКУ Юрія Сергійовича — сержанта

СІЧКОВИЧА Миколу Миколайовича — старшого матроса

СЛЄПЦОВА Олексія Валерійовича — штаб-сержанта

СЛОБОДЕНЮКА Андрія Юрійовича — старшого солдата

СМАГЛІЯ Володимира Миколайовича — солдата

СПІЯНА Андрія Борисовича — капітана

СТЕЛЬМАХА Володимира Олександровича — сержанта

ТИЧУКА Руслана Анатолійовича — майора

ТРОПІНА Антона Олеговича — старшого солдата

ТРОФІМЧУКА Сергія Олександровича — полковника

ТРОХИМЧУКА Максима Вікторовича — солдата

ТЮТЮННІКА Андрія Сергійовича — старшого солдата

УСАТОГО Юрія Володимировича — солдата

ФЕДАША Володимира Миколайовича — штаб-сержанта

ФЕДІНА Богдана Олександровича — солдата

ХАМІДУЛЛІНА Алі Алієвича — старшого солдата

ХИТРИЧА Вадима Володимировича — старшого солдата

ХОДАКОВСЬКОГО Євгенія Васильовича — солдата

ЧЕПУРНОГО Валерія Андрійовича — солдата

ЧЕРВ’ЯЦОВА Сергія Вікторовича — сержанта

ЧЕРНИШОВА Святослава Євгенійовича — сержанта

ШАРГОРОДСЬКОГО Вадима Васильовича — штаб-сержанта

ШЕВЧЕНКА Володимира Олександровича — солдата

ШЕВЧЕНКА Олександра Петровича — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Сергія Олексійовича — сержанта

ШЕПЕЛЯ Владислава Олександровича — солдата

ШПЕТКА Любомира Івановича — майора

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ВОЛГІНА Геннадія Євгеновича — головного сержанта

ГРУДІЛОВА Вадима Валерійовича — полковника

ЗОЛОВА Юрія Васильовича — молодшого сержанта

КРУТЬКА Олександра Олександровича — підполковника

ЛЕЙЧЕНКА Сергія Костянтиновича — підполковника

ЛОГВІНОВА Олександра Олександровича — полковника

ПИЛЬНИКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

СЛОБОДЯНЮКА Артема Сергійовича — старшого солдата

СОБОТЮКА Анатолія Миколайовича — підполковника

ХОЛОДЕНКА Володимира Григоровича — штаб-сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 липня 2022 року
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Редактор:

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