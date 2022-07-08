ЗСУ вдруге за добу відбили ворожий штурм біля Дементіївки на Харківщині, – ГШ

Військові Збройних сил України вдруге за добу відбили ворожий штурм в районі села Дементіївка Харківської області.

Про це ввечері в п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах.

Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак.

Неподалік Дементіївки українські захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад.

Російські військові завдали авіаудару в поблизу Петрівки.

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