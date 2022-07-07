Європарламент схвалив 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України

Європейський парламент дав “зелене світло” для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.

Про це повідомив у четвер, 7 липня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення Україні додаткової позики на вигідних умовах, на додачу до 1,2 млрд євро, які перерахували у березні й травні.

Дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Позика надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.

Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищеної прозорості й звітування щодо використання, пише “Європейська правда”.

Рішення прийняли 522 голосами “за”, тоді як проти проголосували 17 і 25 утрималися.

Прем’єр України Денис Шмигаль висловив подяку Європарламенту за рішення.

Вдячний Президенту @EP_President і депутатам Європарламенту за швидке ухвалення макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро для фінансової стабільності України. ЄС 🇪🇺 – наша сім'я. Ми вдячні за таку непохитну та сильну підтримку, яка допомагає нам протистояти агресії росії. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 7, 2022

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