Європарламент схвалив 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України

Європейський парламент дав “зелене світло” для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.
Про це повідомив у четвер, 7 липня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення Україні додаткової позики на вигідних умовах, на додачу до 1,2 млрд євро, які перерахували у березні й травні.
Дана сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.
Позика надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.
Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищеної прозорості й звітування щодо використання, пише “Європейська правда”.
Рішення прийняли 522 голосами “за”, тоді як проти проголосували 17 і 25 утрималися.
Прем’єр України Денис Шмигаль висловив подяку Європарламенту за рішення.
Вдячний Президенту @EP_President і депутатам Європарламенту за швидке ухвалення макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро для фінансової стабільності України. ЄС 🇪🇺 – наша сім'я. Ми вдячні за таку непохитну та сильну підтримку, яка допомагає нам протистояти агресії росії.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 7, 2022
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