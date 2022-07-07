В окупованому Мелітополі росіяни почали встановлювати радянські пам’ятники

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники планують повернути пам’ятники радянських вождів.
Про це в четвер, 7 липня, інформує Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у телеграмі.
“В центрі Мелітополя рашисти встановлюють пам’ятник Кірову і планують повернути пам’ятники радянських вождів”, – йдеться в повідомленні.
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