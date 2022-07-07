Українські військові відбили наступ ворожої ДРГ на Херсонщині, – ОК “Південь”

Російські військові минулої доби намагалися прорватися в тил українських захисників у районі Добрянки та здійснити штурм у напрямку Миролюбівки Херсонської області – безуспішно.

Про це вночі в четвер, 7 липня, поінформувала пресслужба Оперативного командування “Південь”.

“У районі Добрянки диверсійно-розвідувальна група до десять осіб вранці (6 липня) здійснила спробу проходу в тил наших підрозділів. Втративши 5 “рашистів” вбитими і одного пораненим, відійшла назад.

А в другій половині дня противник силами до стрілецького взводу здійснив спробу штурмових дій у напрямку Миролюбівки, поблизу Добрянки. Успіху не мав, відступив”, – йдеться в повідомленні.

На півдні ЗСУ знищили 38 росіян, один танк Т-62, два мінометні комплекси 120-го калібру “Сані”, дві одиниці броньованої та чотири – автомобільної техніки.

Також ліквідовані три склади боєприпасів на Миколаївщині та один склад пально-мастильних матеріалів в Херсоні.

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