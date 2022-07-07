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У штаб-квартирі НАТО відкрили фотовиставку про воєнні злочини Росії

07/07/2022 00:16

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відкрилася фотовиставка Russian War Crimes House про воєнні злочини російської армії в Україні.

Про це в середу, 6 липня, повідомила “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Виставка складається з фотографій і відео, на яких зафіксовані злочини Росії в Україні. Раніше її показували на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у травні.

Помічниця генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Байба Браже зазначила, що Альянс і його партнери працюватимуть над притягненням Росії до відповідальності.

“Ми висловлюємо повну солідарність з Україною і рішуче налаштовані зробити все, щоб вас підтримати. Ваша сміливість надихає”, – сказала Браже українською.

На відкритті виставки були присутні посол України при НАТО Наталія Галібаренко та міський голова Мелітополя Іван Федоров, який розповів про його викрадення російськими військами.

Через відеозв’язок до присутніх звернулися керівник офісу президента Андрій Єрмак і посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич.

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